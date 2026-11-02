Maricá: Boca Livre e Edu Lobo encerram domingo da FLIM com show gratuito

O show reuniu o grupo e o compositor na terceira noite da festa - Foto: Divulgação

O show reuniu o grupo e o compositor na terceira noite da festa - Foto: Divulgação

O encontro “Boca Livre convida Edu Lobo” encerrou a programação deste domingo (1º) da 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), na Orla do Parque Nanci. Promovida pela Prefeitura de Maricá, a apresentação gratuita aconteceu às 21h, no Palco Principal, como parte da programação artística do “Língua ao Mar — A arte que fala português”.

O show reuniu o grupo e o compositor na terceira noite da festa, que segue até 8 de novembro. A agenda musical continua nesta segunda-feira (2), com apresentações gratuitas no Papo FLIM/Língua ao Mar e no Palco Principal.

Ao longo do domingo, a música esteve presente em diferentes espaços da FLIM. A programação teve Mangueira do Amanhã, às 14h30, na FLIMzinha; RUASIA, às 16h, na Arena do Estudante; e Guerreiras do K-pop, às 18h, na FLIMzinha. As apresentações fizeram parte de um dia que também ofereceu encontros com autores, atividades infantis, atrações do Maricá Games e a oportunidade de conhecer os estandes da Feira do Livro.

“Separei o domingo inteiro para aproveitar a FLIM. Passei pela feira, acompanhei as atividades e fiquei para o show. É muito bom ter essas atividades todas e ainda ter uma musiquinha no final. Muito legal!”, contou a aposentada Marilza Salles, moradora de Cordeirinho.

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Segunda-feira terá shows em dois espaços

A programação musical desta segunda-feira (2) terá Agnes Nunes e João Camarero, às 18h, e Chico Chico, às 18h30, no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar. No Palco Principal, Baco Exu do Blues se apresentará às 20h e, na sequência, às 22h, será a vez de BK.

Os shows integram a programação artística promovida pelo “Língua ao Mar — A arte que fala português”, iniciativa da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ) que reúne música, literatura, poesia e encontros entre produções culturais de países que compartilham a língua portuguesa.

Antes das apresentações, moradores e visitantes poderão aproveitar a Feira do Livro, conhecer a produção de escritores locais e participar das atividades distribuídas pelos espaços da festa.

A FLIM 2026 homenageia a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí e segue até 8 de novembro, com entrada gratuita. A realização é da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ).