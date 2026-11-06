Prefeito de Niterói garante apoio federal de R$ 30 milhões por ano para o Super Centro de Saúde

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves garantiu, nesta quinta-feira (5), em Brasília, apoio federal para fortalecer dois projetos estratégicos da saúde municipal - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves garantiu, nesta quinta-feira (5), em Brasília, apoio federal para fortalecer dois projetos estratégicos da saúde municipal - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves garantiu, nesta quinta-feira (5), em Brasília, apoio federal para fortalecer dois projetos estratégicos da saúde municipal: o funcionamento do Super Centro de Saúde da Região Oceânica e a construção de uma nova unidade no Fonseca, na Zona Norte. Em reunião com o prefeito, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou a aprovação de R$ 30 milhões anuais em cofinanciamento para o custeio da unidade inaugurada neste ano e a parceria para a construção do novo Super Centro, prevista para 2027.

Acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, o prefeito destacou que o apoio federal vai fortalecer a rede pública de Niterói.

“O apoio do Governo Federal para o custeio do Super Centro da Região Oceânica e a parceria para a construção da nova unidade no Fonseca vão ampliar o acesso da população a consultas, exames e atendimentos especializados. Agradeço ao presidente Lula e ao ministro Alexandre Padilha pela cooperação com Niterói. Seguimos trabalhando para melhorar a qualidade do atendimento à população, porque saúde sempre tem que ser prioridade”, afirmou Rodrigo Neves.

A agenda na capital federal incluiu reuniões com os ministros da Previdência Social, Wolney Queiroz, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além do secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal.

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Vida Nova no Morro

Na reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal, o prefeito discutiu oportunidades de investimento e financiamento para projetos estratégicos, com destaque para o Vida Nova no Morro. O programa é uma das prioridades da administração municipal para melhorar a infraestrutura urbana e as condições de vida dos moradores das comunidades.

“Foi uma conversa importante, que traz perspectivas positivas para Niterói e reforça a importância de manter o diálogo e construir caminhos junto ao Governo Federal. Política se faz com presença, diálogo e articulação. É assim que construímos parcerias e transformamos oportunidades em conquistas para a população”, reforçou Rodrigo Neves.

Previdência e áreas para equipamentos públicos

No encontro com Wolney Queiroz, o prefeito tratou da compensação de R$ 5 milhões recebida neste mês pelo fundo previdenciário dos servidores municipais, por meio da Compensação Previdenciária (Comprev). O repasse é referente a profissionais que vieram de outros regimes previdenciários e passaram a integrar o quadro da Prefeitura.

A reunião também permitiu avançar nas tratativas para a cessão definitiva, pelo Ministério da Previdência Social, da área do Hospital Municipal Carlos Tortelly e de um terreno no Bairro de Fátima. A proposta da Prefeitura é transformar esse terreno, atualmente deteriorado, em um espaço de convivência e lazer para a população.

Inovação e transição energética

Com o ministro Alexandre Silveira, Rodrigo Neves discutiu a ampliação da cooperação entre a Prefeitura e o Governo Federal para o Distrito de Inovação da Cantareira e os programas de transição energética de Niterói. O encontro teve como foco projetos voltados à sustentabilidade, à inovação e ao desenvolvimento econômico do município.

“Foi uma excelente reunião com o ministro Alexandre Silveira sobre a cooperação entre a Prefeitura e o Governo Federal. Temos novidades por aí para o Distrito de Inovação da Cantareira e para os programas de transição energética de Niterói”, destacou o prefeito.