Guarda Municipal de São Gonçalo fecha outubro com 30 conduções e 21 prisões

Os agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo seguem reforçando a segurança na cidade. Apenas no mês de outubro, foram feitas 30 conduções com 21 prisões, com grande foco na atuação do grupamento armado da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), que completou três meses. Apenas em 2026, foram realizadas 238 conduções e 144 prisões.

A Guarda Municipal atua com o objetivo de reforçar o patrulhamento nas áreas de maior concentração de pessoas, combatendo crimes de menor potencial ofensivo, como roubos e furtos. Em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), ligada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, os agentes também realizam capturas de foragidos da Justiça, incluindo homicídio e tráfico de drogas.

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A Central de Segurança é a responsável pelo monitoramento com 450 câmeras de vigilância espalhadas pela cidade, que possuem um sistema de reconhecimento facial no qual qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida.

Um dos destaques de captura do mês foi a de um suspeito com mais de dez anotações criminais (incluindo tráfico de drogas e furto qualificado) após ele invadir uma propriedade no Boaçu, na sexta-feira (30). Na noite do mesmo dia, um homem foi preso por furto de cabos de um imóvel em Alcântara. Em ambos os casos, as ações foram flagradas pelas câmeras da CSSG.

“Realizamos um trabalho muito integrado com a CSSG e também com os outros braços da segurança pública. As imagens da CSSG, por exemplo, também auxiliam em prisões da Polícia Militar. São ações empenhadas, com muito cuidado. Além disso, nossos agentes armados estão preparados. Em três meses de atuação, não foi disparado nenhum tiro”, disse Ewerton Mendes, comandante de Guarda Municipal.