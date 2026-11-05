Três suspeitos são presos e fuzil é apreendido na comunidade da Vila Ipiranga

De acordo com as informações, as equipes foram até a comunidade após receberem uma denúncia pelo Disque-Denúncia - Foto: Divulgação

De acordo com as informações, as equipes foram até a comunidade após receberem uma denúncia pelo Disque-Denúncia - Foto: Divulgação

Três suspeitos foram presos por policiais militares do 12ºBPM (Niterói) durante uma ação contra o tráfico de drogas na comunidade da Vila Ipiranga, Niterói, nesta quinta-feira (5). Na operação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5.56 e uma pequena quantidade de drogas.

De acordo com as informações, as equipes foram até a comunidade após receberem uma denúncia pelo Disque-Denúncia, que apontava a prática de tráfico de drogas na região.

Durante a ação, os policiais viram um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das equipes, os homens tentaram fugir.

Após um cerco tático e buscas pela localidade, três suspeitos foram capturados. Durante a operação, os agentes encontraram o fuzil e o material entorpecente.

A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).