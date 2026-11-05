Criminoso de alta periculosidade é preso em Niterói

A ação foi realizada pelos agentes da 79ª DP (Jurujuba), com parceria da 78ª DP (Fonseca), além do Centro Integrada de Segurança Pública (CISP) - Foto: Divulgação - PCERJ

A ação foi realizada pelos agentes da 79ª DP (Jurujuba), com parceria da 78ª DP (Fonseca), além do Centro Integrada de Segurança Pública (CISP) - Foto: Divulgação - PCERJ

Wellington Tenório Ferreira foi preso nesta quinta-feira (5), no Fonseca, em Niterói. Ele foi condenado a mais de 29 anos de prisão pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Além de uma vítima assassinada, o caso terminou com uma pessoa paraplégica.

Wellington foi preso na Alameda São Boa Ventura, depois de trabalhos de inteligência e monitoramento realizados pelos agentes da 79ª DP (Jurujuba), em parceria com a 78ª DP (Fonseca), além do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

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De acordo com a corporação, Wellington tem várias passagens por roubo e também uma ficha criminal marcada por crimes violentos.

Um dos últimos casos em que ele esteve envolvido foi uma tentativa de roubo de um veículo na Avenida Maricá, em São Gonçalo. Quando tentava fugir, acabou atirando em via pública e atingiu duas pessoas. Em seguida, ele foi cercado e preso.

Contra o homem, constava um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que fosse cumprida a pena de mais de 29 anos.