Prefeitura de Niterói realiza Encontro de Gestores para alinhar metas na reta final de 2026

O Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população de Niterói - Foto: Divulgação

O Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população de Niterói - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta quarta-feira (04), o 18º Encontro de Gestores. O prefeito Rodrigo Neves reuniu o secretariado municipal para acompanhar o andamento das metas estabelecidas para 2026, avaliar os resultados alcançados e alinhar as próximas entregas previstas para a cidade até o fim do ano.

Niterói avançou em uma série de entregas estruturantes previstas no planejamento municipal para este ano, como o início das obras de construção de um reservatório subterrâneo sob o campo de futebol do estádio Caio Martins, em Icaraí. A estrutura terá capacidade para armazenar 80 milhões de litros de água da chuva e vai reduzir os alagamentos na região.

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“Nós trabalhamos com indicadores, evidências e metas. Temos dois meses para alcançar as metas previstas para 2026. Vamos nos esforçar e nos concentrar neste período para chegarmos aos nossos objetivos. A expectativa é terminar o ano com pelo menos 90% das metas cumpridas. Agradeço o empenho de todos e vamos continuar avançando. Vamos manter o foco para cumprir as metas este ano e já pensar nas metas de 2027. Tenho certeza que o próximo ano será ainda melhor que 2026”, explicou Rodrigo Neves.

Durante o encontro, também foi mencionado o Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño, elaborado nos últimos meses com base em análises e evidências. A iniciativa organiza as ações preventivas e de resposta da Prefeitura diante dos possíveis impactos do fenômeno climático, que deve provocar chuvas fortes, ventos intensos e temperaturas elevadas entre novembro e dezembro. O plano mobiliza diferentes áreas da administração municipal em uma atuação integrada para antecipar riscos, fortalecer as medidas de prevenção e assegurar respostas rápidas às necessidades da população.

Na área da saúde, a primeira Unidade Básica de Saúde de Icaraí está com as obras na reta final, com previsão de entrega ainda este ano. A nova unidade terá capacidade para oferecer atendimento multiprofissional e ações de prevenção e acompanhamento de doenças crônicas. O cuidado com a população idosa será uma das prioridades, com atendimento em geriatria e assistência domiciliar.

Na segurança pública, foi assinado em outubro o edital de licitação para a construção da nova Inspetoria Regional da Guarda Municipal, no Centro. A nova unidade, além de oferecer melhores condições de trabalho para os guardas municipais, vai fortalecer o policiamento da região, colocando a Guarda ainda mais perto das pessoas e dos bairros. Niterói também entregou ao 12º Batalhão da Polícia Militar mais 25 veículos para reforçar o patrulhamento da cidade e dar melhores condições de trabalho aos policiais militares que ajudam a proteger a população niteroiense.

Na educação, a 31ª escola construída em dez anos será inaugurada ainda em novembro: a Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, localizada no bairro do Engenho do Mato. A unidade terá capacidade para receber 400 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, se consagrando como uma das maiores da Rede Municipal.

Na mobilidade, a Região Oceânica ganhou duas novas estações da NitBike: uma na Rotatória de Camboinhas, com 21 vagas, e outra na Estrada Francisco da Cruz Nunes, com mais 16 vagas. Já são três estações inauguradas este ano na região, ampliando as opções de mobilidade sustentável e facilitando a vida de quem pedala pela cidade.

“A reta final do ano exige ainda mais integração e atenção ao cumprimento dos compromissos assumidos. Ao longo de 2026, acompanhamos de perto a execução das metas e o andamento de projetos importantes para Niterói. Agora, é hora de avaliar os resultados, identificar possíveis ajustes e mobilizar os órgãos municipais para avançar nas entregas que ainda estão previstas. Esse monitoramento é fundamental para transformar o planejamento em resultados concretos para a população”, afirmou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma.

O Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população de Niterói. A iniciativa integra a estratégia de acompanhamento do Plano de Metas 2026 e do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050. A partir do monitoramento permanente das metas, a Prefeitura acompanha resultados, identifica os próximos passos e fortalece a integração entre as diferentes áreas da administração municipal para transformar o planejamento em entregas concretas para a população.