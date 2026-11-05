Polícia Civil prende homem que quebrou vidraça de hospital no Centro do Rio

Homem foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado contra o patrimônio público e lesão corporal - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Homem foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado contra o patrimônio público e lesão corporal - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam em flagrante um criminoso que quebrou uma vidraça e causou cortes em funcionários de um hospital, nesta quarta-feira (4). A ação aconteceu em uma unidade de saúde, no Centro do Rio.

De acordo com a unidade, policiais da 6ª DP estavam no hospital acompanhando dois homens detidos que aguardavam atendimento médico, quando perceberam um forte barulho de vidro se quebrando, seguido de gritos e xingamentos.

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Ao verificar o ocorrido, os agentes encontraram um homem que havia acabado de quebrar uma vidraça da unidade de saúde. Na ocasião, fragmentos de vidro atingiram dois funcionários do hospital, provocando cortes em ambos.

Após ser rendido pelos policiais, o homem foi conduzido à 6ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado contra o patrimônio público e lesão corporal.