Homem é preso após ameaçar companheira e tentar obrigá-la a fazer empréstimo

Policiais prenderam um homem acusado de agredir e ameaçar a companheira com uma faca, a obrigando a realizar um empréstimo financeiro, na noite desta terça-feira (3). O caso aconteceu na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, depois dos agentes serem acionados para atender uma briga entre as partes.

De acordo com informações passadas pela mulher aos militares, ela começou a ser agredida ainda na casa onde o casal estava, em Barro Vermelho, São Gonçalo. Ela teria recebido tapas do rosto e um golpe perto do pescoço. A vítima também contou que o companheiro teria usado a faca para perfurar sua bolsa.

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A mulher também relatou que o homem a obrigou a ir com ele até uma agência financeira, em Niterói, para que ela contratasse um empréstimo e entregasse o dinheiro a ele.

A faca teria sido utilizada para intimidá-la e a obrigar a realizar a operação.

Pouco antes de chegarem à agência, eles foram ao Colégio Liceu, onde a vítima estudava, para tratar de questões administrativas. Os agentes encontraram o casal no estacionamento da escola.

No momento da abordagem, os militares encontraram uma faca entre os itens do homem. Ao ser questionado sobre as acusações de agressão e ameaça, ele negou e ainda afirmou que andava com a faca para insegurança em função de seu histórico criminal.

Além disso, os agentes identificaram sinais de lesão na perna direita da mulher. O casal foi levado à 76ª DP, onde o caso foi registrado. O acusado continuou preso.