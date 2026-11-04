Acusado de gerenciar venda de drogas em comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é preso

Um foragido da justiça, identificado como Michel Pereira dos Santos, de 33 anos, conhecido pelos apelidos de “Bradok” ou “Bracha”, foi recapturado na manhã desta terça-feira (3), por volta das 7h10, no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A prisão foi realizada por policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPEN-RJ), após levantamentos de inteligência e informações recebidas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a Polícia Penal, o acusado foi localizado em um imóvel na Rua Alexandrino Pinto. Contra ele havia um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), em razão de sua fuga do sistema penitenciário.

Michel ingressou no sistema prisional em 11 de agosto de 2015, após ser preso um dia antes, na Comunidade do Dique, em Gramacho, também em Duque de Caxias. Na ocasião, os policiais apreenderam maconha, cocaína e dois rádios transmissores, que estavam escondidos dentro de uma máquina de lavar.

Durante a abordagem, ele teria declarado que trabalhava como vendedor de drogas, conhecido como "vapor", recebendo R$ 50 por carga, e que posteriormente passou a exercer a função de gerente do chamado "pó de R$ 30", sob a supervisão de um traficante conhecido como "Rato".

Condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas, Michel progrediu para o regime semiaberto em janeiro de 2018. Em junho daquele ano, recebeu autorização da Justiça para uma saída temporária de Visita Periódica ao Lar (VPL), em comemoração ao Dia dos Pais. Ele deveria retornar à unidade prisional até 18 de agosto, mas não se apresentou, passando à condição de foragido.

Após a recaptura, o mandado judicial foi cumprido e o homem encaminhado à 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), para o registro da ocorrência. Em seguida, foi levado para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Outros 56 foragidos

Segundo a Polícia Penal, outros 56 detentos que receberam o benefício da saída temporária no mesmo período, em agosto de 2018, também não retornaram às respectivas unidades prisionais e continuam sendo procurados por agentes da RECAP.

A população pode colaborar com as buscas fornecendo informações sobre o paradeiro de foragidos pelo Disque Denúncia, no telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, com garantia de anonimato.