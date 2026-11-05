Homem é baleado duas vezes após agredir mulheres e tentar tomar arma de PM no Maracanã

Após ser contido o homem foi preso em uma barra de ferro - Foto: Reprodução - Polícia Militar

Após ser contido o homem foi preso em uma barra de ferro - Foto: Reprodução - Polícia Militar

Um homem de 32 anos foi baleado duas vezes e preso pela Polícia Militar e por agentes da Guarda Municipal, após agredir duas mulheres, sendo uma delas uma idosa de 81 anos, e tentar invadir apartamentos vizinhos, na Avenida Maracanã, no Maracanã, na madrugada desta quinta-feira (5). Durante a ação policial, o homem, identificado como Lucas Portela, tentou tomar a arma de um dos agentes.

Os guardas municipais foram ao local para conter o homem, após receberem informações de que o morador do prédio estaria invadindo outros imóveis para agredir moradores.

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Entre as vítimas agredidas estaria uma mulher de 40 anos, além da idosa de 81 anos. O Samu levou as duas vítimas para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Os guardas municipais estavam tentando conter o homem, mas sem êxito, acionaram apoio da Polícia Militar. Agentes do batalhão da Tijuca foram ao local.

Segundo informações dos policiais, o homem apresentava um comportamento muito alterado e não obedecia à ordem para deitar no chão.

Em um determinado momento da abordagem, Lucas aplicou uma chave de braço em um agente da guarda municipal. Pouco depois, ele tentou agarrar e tomar a pistola de um policial militar.

Na tentativa de conter o homem, os agentes tentaram usar uma arma de choque elétrico, que acabou falhando. Por causa disso, um policial precisou atirar na perna do homem.

Mesmo ferido, o acusado atacou o policial e o guarda municipal que havia sido agredido conseguiu usar a arma de choque. Ainda assim, Lucas entrou em luta corporal com o policial e acabou sendo baleado pela segunda vez na perna.

Em seguida, ele foi algemado e imobilizado junto às grades de ferro do prédio. Lucas foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

As investigações sobre o caso serão conduzidas pelos policiais da 19ª DP (Tijuca), para onde o caso foi encaminhado.