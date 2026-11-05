PF prende homem com 76kg de drogas no Rio de Janeiro

O entorpecente saiu da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino a Região dos Lagos - Foto: Divulgação - PF

O entorpecente saiu da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino a Região dos Lagos - Foto: Divulgação - PF

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (4), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com o 25º Batalhão de Polícia Militar, um homem transportando 76kg de drogas no Rio de Janeiro, na Região dos Lagos.

Após trabalho integrado, o veículo foi abordado na altura do município de São Pedro da Aldeia/RJ. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 12kg de cocaína, 57kg de maconha e 7kg de skunk. O entorpecente saiu da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino a Região dos Lagos.

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O suspeito e a carga ilícita apreendida foram levados ao Posto de Polícia Federal em Cabo Frio/RJ para lavratura do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal, que visa combater organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635.