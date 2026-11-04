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Parque RJ Nosso Sonho terá ação da Enel e nova edição da Feira nesta semana

Espaço de lazer, esporte e recreação segue aberto das 6h às 22h

relogio min de leitura | Redação
Ação contará com trocas de geladeiras para famílias já indicadas por líderes comunitários da ENEL
Ação contará com trocas de geladeiras para famílias já indicadas por líderes comunitários da ENEL -

Nesta primeira semana de novembro, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, contará com duas atividades especiais. A população poderá aproveitar, a partir desta quarta-feira (4), ação gratuita da Enel e, no fim de semana, curtir as novidades da Feira do Parque.

Nesta quarta-feira, das 14h às 17h, haverá a “Enel Compartilha”, ação que aproxima a concessionária das comunidades com orientação sobre direitos, serviços, Tarifa Social de Energia Elétrica e consumo consciente, com trocas de lâmpadas convencionais por LED.

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Além disso, durante a ação, também serão realizadas trocas de geladeiras para famílias já indicadas por líderes comunitários da ENEL, promovendo economia de energia e mais qualidade de vida para essas pessoas.

No sábado (7), a partir das 12h, o espaço de lazer irá receber mais uma edição da Feira do Parque. O evento reúne pequenos empreendedores da cidade que comercializam produtos diversos e ainda promove recreação e música ao vivo para toda a família.

Tags:

Enel Compartilha Parque Nosso Sonho

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