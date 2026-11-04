Parque RJ Nosso Sonho terá ação da Enel e nova edição da Feira nesta semana

Ação contará com trocas de geladeiras para famílias já indicadas por líderes comunitários da ENEL - Foto: Prefeitura de São Gonçalo/Rennan Otto

Ação contará com trocas de geladeiras para famílias já indicadas por líderes comunitários da ENEL - Foto: Prefeitura de São Gonçalo/Rennan Otto

Nesta primeira semana de novembro, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, contará com duas atividades especiais. A população poderá aproveitar, a partir desta quarta-feira (4), ação gratuita da Enel e, no fim de semana, curtir as novidades da Feira do Parque.

Nesta quarta-feira, das 14h às 17h, haverá a “Enel Compartilha”, ação que aproxima a concessionária das comunidades com orientação sobre direitos, serviços, Tarifa Social de Energia Elétrica e consumo consciente, com trocas de lâmpadas convencionais por LED.

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Além disso, durante a ação, também serão realizadas trocas de geladeiras para famílias já indicadas por líderes comunitários da ENEL, promovendo economia de energia e mais qualidade de vida para essas pessoas.

No sábado (7), a partir das 12h, o espaço de lazer irá receber mais uma edição da Feira do Parque. O evento reúne pequenos empreendedores da cidade que comercializam produtos diversos e ainda promove recreação e música ao vivo para toda a família.