Confronto entre PM e traficantes termina com homem morto na Comunidade da Coruja, em São Gonçalo
Policiais militares realizavam patrulhamento na região quando foram atacados
Um homem morreu durante um tiroteio na Comunidade da Coruja, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na noite de terça-feira (3). Policiais militares estavam fazendo um patrulhamento na área quando foram atacados por cerca de cinco criminosos. Houve intenso confronto
Após o confronto, os policiais encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 56 anos, baleado. Ele chegou a ser levado para Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes envolvidos na ação não atiraram em direção à vítima.
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Após o confronto, os policiais encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 56 anos, baleado. Ele chegou a ser levado para Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes envolvidos na ação não atiraram em direção à vítima.
As investigações sobre o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (DHNSG).
A localidade é dominada pela facção Comando Vermelho e tem uma base da Polícia Militar no interior da comunidade.