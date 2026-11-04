Confronto entre PM e traficantes termina com homem morto na Comunidade da Coruja, em São Gonçalo

A vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação

A vítima chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação

Um homem morreu durante um tiroteio na Comunidade da Coruja, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na noite de terça-feira (3). Policiais militares estavam fazendo um patrulhamento na área quando foram atacados por cerca de cinco criminosos. Houve intenso confronto

Após o confronto, os policiais encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 56 anos, baleado. Ele chegou a ser levado para Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes envolvidos na ação não atiraram em direção à vítima.



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Após o confronto, os policiais encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 56 anos, baleado. Ele chegou a ser levado para Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes envolvidos na ação não atiraram em direção à vítima.

As investigações sobre o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (DHNSG).

A localidade é dominada pela facção Comando Vermelho e tem uma base da Polícia Militar no interior da comunidade.