Corte Momesca 2027 de Niterói será escolhida no próximo sábado

O clima de Carnaval já começa a tomar conta de Niterói. Neste sábado (07), a cidade vai conhecer os representantes da folia em 2027, durante a escolha da nova Corte Momesca, que promete reunir samba, alegria e muito talento na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto. A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), vai realizar a Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2027. Ao todo, 44 candidatos participam da disputa: 22 concorrem ao título de Rei Momo e outros 22 disputam os postos de Rainha e Princesas do Carnaval.

A abertura dos portões da quadra será às 13h, com entrada franca. O evento está programado para começar às 14h. A apresentação será feita pelo locutor Vanderlei Borges, com show da Escola de Samba Império de Charitas, a grande Campeã da Série Ouro do Carnaval de Niterói.

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O coreógrafo Márcio Moura fará uma performance no início do evento, seguido dos desfiles dos candidatos e candidatas em traje social e de fantasias. Os candidatos e candidatas foram indicados pelas escolas de samba das Séries Ouro e Prata do Carnaval Niterói 2026.

Os candidatos a Rei Momo serão julgados nos quesitos samba no pé, simpatia e elegância. As candidatas a Rainha e Princesas deverão ter também muito samba no pé, simpatia e elegância.