Niterói conquista R$ 1 milhão para investir em energia limpa e eficiência energética

A proposta prevê a implantação de sistemas de energia solar e medidas para tornar o consumo mais eficiente - Foto: Divulgação

A proposta prevê a implantação de sistemas de energia solar e medidas para tornar o consumo mais eficiente - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói avança na adoção de soluções sustentáveis para reduzir o consumo de energia elétrica, modernizar os serviços públicos e contribuir para a preservação do meio ambiente. Uma iniciativa conjunta da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Secretaria Executiva da Prefeitura garantiu a seleção de um projeto de eficiência energética na Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2026), da Enel Rio.

Com investimento de R$ 1.028.480,82, a proposta prevê a implantação de sistemas de energia solar e medidas para tornar o consumo mais eficiente. A Clin foi a única empresa de Niterói contemplada no edital. Os recursos serão integralmente custeados pela Enel Rio, sem contrapartida financeira do município.

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A execução do projeto terá início após a assinatura do contrato entre a Enel Rio e a empresa responsável pelas instalações. O secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, destacou a importância da iniciativa para ampliar a sustentabilidade na administração pública.

“Estamos mostrando que é possível unir responsabilidade ambiental, inovação e eficiência na gestão pública. Esse investimento representa uma conquista importante para Niterói, porque permite modernizar a estrutura da Clin, reduzir o consumo de energia e utilizar recursos externos para financiar melhorias, sem comprometer o orçamento municipal. É uma iniciativa que traz benefícios econômicos e ambientais e reforça nosso compromisso com uma cidade cada vez mais sustentável”, afirmou Felipe Peixoto.

O projeto prevê a instalação de três sistemas de geração de energia solar, sendo dois equipados com baterias, capazes de garantir o fornecimento de energia a equipamentos e serviços essenciais em caso de interrupção no abastecimento elétrico.

A iniciativa também contempla a implantação de um sistema de aquecimento solar para os chuveiros da sede da Clin e ações de educação voltadas ao uso consciente da energia. A economia estimada é de 247 megawatts-hora (MWh) por ano, o equivalente a aproximadamente 74% do consumo atual de energia elétrica da sede da Companhia.

Além dos benefícios ambientais, o projeto representa um avanço na modernização da infraestrutura da Companhia e demonstra a importância da articulação entre os órgãos municipais para captar investimentos e desenvolver soluções sustentáveis para os serviços públicos.

Também está prevista a substituição de 33 chuveiros elétricos por um sistema de aquecimento solar de água na sede da Companhia, com a instalação de 32 coletores solares, 16 reservatórios térmicos (boilers) de 200 litros e uma nova tubulação de água quente. Os chuveiros retirados serão destinados ao descarte ambientalmente adequado por empresas ou instituições licenciadas.

Além dos ganhos ambientais e econômicos, a iniciativa contribuirá para o conforto e a segurança dos trabalhadores. O sistema de aquecimento solar deverá garantir o fornecimento de água quente nos 33 pontos de banho utilizados pelas equipes de coleta, que atuam em turnos diurnos e noturnos.

O projeto também contempla ações de educação e conscientização. Os funcionários da Clin poderão participar de treinamentos com certificação sobre eficiência energética, consumo consciente, conservação ambiental e manutenção dos sistemas instalados. A programação inclui ainda palestras, workshops e distribuição de cartilhas educativas.

“Esse investimento será integralmente custeado pelo programa, sem utilização de recursos próprios da Companhia. A sustentabilidade é um dos pilares da Clin, e essa iniciativa reúne benefícios importantes, como o uso de energia limpa e renovável, a redução da demanda de energia nos horários de ponta e a adoção de equipamentos com longa vida útil. Além disso, o projeto proporciona mais conforto e segurança aos nossos trabalhadores, que estão na linha de frente dos serviços de limpeza urbana e são uma prioridade para nós”, destacou Acílio Borges, presidente da Clin.

Os sistemas solares fotovoltaicos híbridos também terão a função de fornecer energia de reserva para cargas essenciais, ampliando a segurança operacional de uma unidade que funciona 24 horas por dia, e acarretando uma redução de aproximadamente R$ 192 mil por ano na conta de luz.