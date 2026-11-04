Foragido condenado por tráfico é procurado após não retornar de saída temporária

Nesta quarta-feira (04), o Disque Denúncia (2253-1177), por meio do Programa Procurados, apresenta um cartaz do criminoso Fábio de Ataíde Melo, conhecido como “Índio”, de 45 anos, com o objetivo de auxiliar nas investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN RJ), e também para obter informações que ajudem a localizar e recapturar o indivíduo, que é considerado Evadido do Sistema Penitenciário desde 17 de maio de 2025, e que estava envolvido na morte do cabo da Polícia Militar do Rio, Marcel Soares de Souza, de 32 anos, durante um assalto ocorrido na noite de 09 de março de 2007, por volta das 20:30 horas, na interseção da Rua Carolina Machado com a Rua Vila Nova, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. Pelo sistema carcerário, ele está cadastrado como sendo de “Alta Periculosidade”.

O cabo Marcel, que era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), estava de folga e reagiu ao assalto, conseguindo disparar uma bala que atingiu o queixo do criminoso “Índio”, mas acabou sendo assassinado com um tiro na cabeça, enquanto diversos tiros foram disparados contra o policial, além de ter tido seu veículo da marca VW/FOX e todos os seus pertences roubados. Em março de 2007, o estado do Rio de Janeiro foi marcado por uma série de eventos violentos contra policiais. No começo daquele mês (entre 8 e 10 de março de 2007), pelo menos cinco policiais militares foram mortos em um breve intervalo de menos de 48 horas, abrangendo os casos em Irajá, Bonsucesso, Duque de Caxias e o cabo Marcel Soares de Souza.

Após o assalto ao policial militar Marcel, “Índio”, que foi ferido no queixo, ele e mais dois cúmplices escaparam do local do crime. Imediatamente após o primeiro ato ilícito, “Índio” e um comparsa deixaram o carro do policial, enquanto um terceiro envolvido fugiu para um destino desconhecido, e roubaram, na Rua Divinópolis, também em Oswaldo Cruz, o veículo de uma mulher, que era um Fiat/Siena. Logo após esse segundo assalto, por volta das 21 horas, os dois autores do crime, da Rua João Daniel, em Bento Ribeiro, se dirigiram à Favela da Quitanda, onde abandonaram novamente o Fiat/Siena, e abordaram um motociclista, forçando-o a levá-los até a favela, onde outros membros da quadrilha da Quitanda ajudarIam “Índio” a receber cuidados médicos, devido ao tiro no queixo..

“Índio”, acabou sendo preso em 25 de março de 2007, por agentes da 40ª DP (Honório Gurgel). O criminoso admitiu sua participação em roubos de veículos na área de Honório Gurgel e, na ocasião, indicou um dos líderes do tráfico de drogas do Morro Jorge Turco, em Coelho Neto, como sendo o responsável por receber os veículos furtados. “Índio” foi sentenciado a 25 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

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Cumprindo pena em regime semiaberto, em outubro de 2017, ele obteve o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) por conta do Dia das Crianças e não retornou à sua unidade prisional. Foi recapturado em janeiro de 2018. Cumprindo novamente pena em regime semiaberto, recebeu o benefício de outra Visita Periódica ao Lar (VPL), devido ao Dia das Mães de 2025, mas novamente não voltou à prisão, com previsão de retorno para 17 de maio de 2025, e desde então, é considerado foragido do sistema penitenciário.

Diante dos acontecimentos, um mandado de prisão foi emitido contra ele pela Vara de Execuções Penais (VEP). Tipo de prisão: Recaptura. Tipo de mandado original: Mandado de Prisão, pelo crime de tráfico de drogas, com 7 anos de pena restante em regime semiaberto.

Além disso, é importante salientar que, no retorno em 17 de maio de 2025, que inclui “Índio”, ainda há 90 detentos que não voltaram às suas unidades prisionais, sendo procurados pelos agentes da Divisão de Buscas e Recapturas da RECAP/SEPPEN RJ.

O Disque Denúncia em parceria de trabalho com a RECAP/SEPPEN RJ, pede a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a informar à localização de foragidos da Justiça . Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177 ou uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.