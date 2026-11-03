Três pessoas são presas durante ação contra o tráfico na comunidade do Caniçal
Policiais apreenderam rádios transmissores, uma balança de precisão e grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada
Três pessoas foram presas durante uma ação policial do 12ºBPM (Niterói) contra o tráfico de drogas na comunidade do Caniçal, no Cafubá, em Niterói. A operação foi realizada após as equipes receberem uma denúncia sobre a atividade criminosa na região.
De acordo com as informações, os agentes foram até a comunidade e encontraram pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir.
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Após um cerco tático e buscas pela localidade, três pessoas foram capturadas. Durante a ação, foram apreendidos dois rádios transmissores, uma balança de precisão e grande quantidade de drogas.
A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu).