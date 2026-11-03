PRF apreende drogas escondidas no estepe do carro, em Petrópolis

Após abrirem o capô, encontraram sete pacotes no compartimento de ar-condicionado - Foto: Divulgação/PRF

Após abrirem o capô, encontraram sete pacotes no compartimento de ar-condicionado - Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 50 anos foi preso neste domingo (1º), na BR-040, em Petrópolis, após ser flagrado transportando 4,5 quilos de drogas. O material estava escondido no compartimento do ar-condicionado do veículo e no estepe.

Os policiais rodoviários realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram o automóvel para verificar os equipamentos obrigatórios. Durante a inspeção, os agentes perceberam que o capô estava travado e que o estepe apresentava peso acima do normal.

Ao abrirem o capô, encontraram sete pacotes escondidos no compartimento do ar-condicionado. Em seguida, decidiram verificar o estepe e localizaram outros 11 pacotes de drogas.

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Ao todo, foram apreendidos 2,8 quilos de cocaína e 1,7 quilo de maconha.

Segundo as informações da ocorrência, os entorpecentes seriam levados para Três Rios, onde o suspeito receberia uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado. O material apreendido foi encaminhado à 106ª DP, em Itaipava.