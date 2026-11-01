3 pessoas são internados no HEAT, em SG, após serem baleadas em regiões da cidade e de Itaboraí

As três vítimas foram internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Foto: Divulgação/Governo do Estado do RJ

As três vítimas foram internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Foto: Divulgação/Governo do Estado do RJ

Três pessoas internadas no Hospital Estadual Alberto Torres, HEAT no Colubandê, em São Gonçalo, após serem baleadas na tarde deste domingo (1º), em diferentes casos, registrados no bairros Boa Vista, Jardim Bom Retiro e no Apolo, sendo os dois últimos locais, divisa com Itaboraí.

No bairro Boa Vista, um homem de 25 anos, foi atingido por um tiro na perna, após uma troca de tiros entre policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) e dois homens armados que estavam em uma motocicleta. O jovem foi socorrido pelos agentes e encaminhado à unidade hospitalar do Colubandê. Seu estado de saúde é estável.

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Já no bairro Apolo, uma mulher de 21 anos foi baleada na panturrilha. Ela foi socorrida por policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) e levada ao HEAT, onde permanecia em atendimento médico, com quadro estável.

A terceira vítima, uma mulher de 43 anos, foi atingida por disparos no Jardim Bom Retiro. Segundo informações de familiares, ela estava em via pública quando uma viatura do 35º BPM passou pelo local. Nesse momento, criminosos ligados ao tráfico de drogas da região teriam efetuado disparos contra a viatura, atingindo a mulher.

A vítima foi levada ao hospital por familiares, utilizando meios próprios, e deu entrada em estado grave.