De virada, meninas do Anaia/Karanba vencem Complexo da Coréia e conquistam Taça das Favelas RJ

Anaia Pequeno venceu o Complexo da Coréia por 4 a 3 e levou o título pela primeira vez - Foto: Canal Taça das Favelas

Anaia Pequeno venceu o Complexo da Coréia por 4 a 3 e levou o título pela primeira vez - Foto: Canal Taça das Favelas

Haja coração. A equipe do Anaia Pequeno/Karanba), de Ssão Gonçalo, conquistou a Taça das Favelas de Futebol Feminino no RJ, após vencer o Complexo da Coréia, por 4 a 3, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde desse sábado (31).

A equipe chegou a sair perdendo por 2 a 1 no primeiro tempo, após chegar ao empate. No retorno para a segunda etapa, após um atuação irregular, o time gonçalense foi melhor e conseguiu marcar mais três gols e dominava o adversário, quando a Coréia fez o terceiro. Mas já era tarde para a reação. Muito mais do que o título, a conquista representa também a valorização do esporte em São Gonçalo e o Instituto Karanba, um projeto social voltado à inclusão social através da prática do futebol.

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O que é: O Instituto Karanba (ou Projeto Karanba) é uma iniciativa social fundada em 2006 pelo ex-jogador norueguês Tommy Nilsen. Com sede transferida para São Gonçalo em 2011, o projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social, educação, cidadania e desenvolvimento pessoal para crianças e jovens — com forte destaque para o futebol feminino e o empoderamento de meninas de comunidades carentes.

Principais características do projeto: Foi criado para afastar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da violência, unindo a prática esportiva a suporte educacional, psicológico e debates sobre equidade de gênero e raça.

Futebol Feminino: O núcleo de futebol feminino do Karanba tem revelado talentos e disputado importantes competições regionais e nacionais, como a Taça das Favelas, representando comunidades locais como Anaia Pequena e também o Arrastão, vice campeão de futebol feminino em 2025. Dessa vez, não 'bateu na trave'. Parabéns Anaia/Karanba!