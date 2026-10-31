Vasco consegue aumento da capacidade de São Januário com Governo e Polícia para enfrentar o Palmeiras

O Vasco conseguiu a liberação definitiva dos órgãos de segurança do governo estadual para ampliar a capacidade de São Januário e, com isso, definir onde enfrentará o Palmeiras no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcado para o dia 8 de novembro.

Com isso, a diretoria vascaína conseguiu ampliar a carga para a torcida visitante. O processo para a liberação começou com o pedido formalizado pelo clube para o aumento da capacidade do estádio. Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro validou o Certificado de Aprovação Assistido, que atestou a nova lotação máxima permitida para o estádio em 24.155 pessoas.

Com o 'sim' dos bombeiros, o processo avançou com as autoridades de segurança pública, Bepe e o Governo. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios emitiu manifestação favorável ao pleito do Vasco. Depois, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, por intermédio do Comando Intermediário, ratificou o entendimento e emitiu oficialmente parecer favorável à operação para o duelo.

Agora, São Januário ficou avaliado com uma capacidade total de 24.155 torcedores. O Palmeiras terá direito a 2 mil ingressos para a sua torcida. O ofício do clube ressaltou o histórico de boa convivência e harmonia entre as torcidas de Vasco e Palmeiras.