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Guarda Municipal de São Gonçalo prende homem por furto de cabos em Alcântara

Ação foi realizada com auxílio da Central de Segurança de São Gonçalo

relogio min de leitura | Redação
Após localizarem o indivíduo na Rua Manoel João Gonçalves, os agentes perceberam que ele apresentou respostas inconsistentes sobre a procedência do material
Após localizarem o indivíduo na Rua Manoel João Gonçalves, os agentes perceberam que ele apresentou respostas inconsistentes sobre a procedência do material -

Na noite desta sexta-feira (30), agentes do grupamento armado ROMU (Ronda Ostensiva Municipal Urbana) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um homem por furto de cabos de um imóvel em Alcântara.

A equipe foi acionada pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que, com o auxílio das câmeras de monitoramento, flagrou o suspeito entrando em um imóvel localizado na Rua Jovelino de Oliveira Viana. Logo em seguida, ele saiu do local com uma sacola plástica contendo materiais de procedência duvidosa.

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Após localizarem o indivíduo na Rua Manoel João Gonçalves, os agentes perceberam que ele apresentou respostas inconsistentes sobre a procedência do material. Então, o suspeito foi conduzido à 74ª DP.

Na delegacia, todo o material foi apreendido, incluindo cerca de 200 metros de cabos, aproximadamente 20 metros de serpentina de cobre e uma faca de serra. O homem permaneceu preso.

Tags:

guarda municipal Romu São Gonçalo

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