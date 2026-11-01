Guarda Municipal de São Gonçalo prende homem por furto de cabos em Alcântara

Após localizarem o indivíduo na Rua Manoel João Gonçalves, os agentes perceberam que ele apresentou respostas inconsistentes sobre a procedência do material - Foto: Divulgação

Após localizarem o indivíduo na Rua Manoel João Gonçalves, os agentes perceberam que ele apresentou respostas inconsistentes sobre a procedência do material - Foto: Divulgação

Na noite desta sexta-feira (30), agentes do grupamento armado ROMU (Ronda Ostensiva Municipal Urbana) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um homem por furto de cabos de um imóvel em Alcântara.

A equipe foi acionada pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que, com o auxílio das câmeras de monitoramento, flagrou o suspeito entrando em um imóvel localizado na Rua Jovelino de Oliveira Viana. Logo em seguida, ele saiu do local com uma sacola plástica contendo materiais de procedência duvidosa.

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Após localizarem o indivíduo na Rua Manoel João Gonçalves, os agentes perceberam que ele apresentou respostas inconsistentes sobre a procedência do material. Então, o suspeito foi conduzido à 74ª DP.

Na delegacia, todo o material foi apreendido, incluindo cerca de 200 metros de cabos, aproximadamente 20 metros de serpentina de cobre e uma faca de serra. O homem permaneceu preso.