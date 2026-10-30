Quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos é presa em Itaboraí e São Gonçalo

Duas mulheres que integravam a quadrilha eram responsáveis por movimentar e ocultar os valores provenientes das fraude - Foto: Divulgação

Duas mulheres que integravam a quadrilha eram responsáveis por movimentar e ocultar os valores provenientes das fraude - Foto: Divulgação

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, nesta quinta-feira (29), quatro integrantes de um grupo criminoso especializado em golpes contra idosos. Eles foram capturados em Itaboraí e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante a “Operação Via Fraudes”.

De acordo com as investigações, a quadrilha aplicava golpes contra pessoas idosas por meio de fraudes envolvendo supostos cadastros para obtenção de benefícios assistenciais e fornecimento de medicamentos. Conforme apurado, o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas bem definidas, onde abordavam vítimas idosas, obtinham dados pessoais e bancários e realizavam empréstimos, transferências e outras movimentações fraudulentas. Segundo os agentes, uma das vítimas sofreu prejuízo de aproximadamente R$ 72 mil.

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As investigações apontaram, por meio de análises de câmeras de segurança e outros trabalhos de inteligências, que um dos homens do grupo era responsável por abordar os idosos em agências bancárias, enquanto o outro realizava saques de valores relacionados ao esquema. Duas mulheres que integravam a quadrilha eram responsáveis por movimentar e ocultar os valores provenientes das fraudes.

Em diligências de monitoramento da unidade, o homem responsável pela abordagem dos idosos foi localizado em Aldeia da Prata, Itaboraí, enquanto os outros três membros foram capturados no bairro Lagoinha, em São Gonçalo. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva por estelionato e associação criminosa.