Prefeitura de Niterói monta esquema especial com cemitérios, Clin e Saúde para o Dia de Finados

A Prefeitura de Niterói montou um esquema especial para o feriado de Finados - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói montou um esquema especial para o feriado de Finados - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói montou um esquema especial envolvendo a administração dos cemitérios municipais, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e a Secretaria Municipal de Saúde para o Dia de Finados, nesta segunda-feira (2). A operação integrada reúne ações de limpeza, organização dos espaços e apoio aos visitantes, com postos de hidratação, banheiros e equipes mobilizadas para garantir melhores condições de atendimento ao público. No feriado, os cemitérios municipais terão horário ampliado, funcionando das 6h às 18h. No sábado (31) e no domingo (1º), o funcionamento será normal, das 8h às 17h.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), por meio da Coordenadoria de Serviços Cemiteriais, mobilizará suas equipes durante os três dias para garantir um atendimento organizado e acolhedor aos visitantes, proporcionando condições adequadas para que familiares e amigos possam prestar suas homenagens aos entes queridos com tranquilidade e dignidade.

A operação contará com a atuação integrada da Guarda Municipal, da NitTrans, da Empresa Municipal de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), reunindo esforços nas áreas de segurança, trânsito, manutenção e limpeza.

Neste ano, a estrutura de atendimento também contará com postos de hidratação e banheiros masculinos, femininos e acessíveis, oferecendo mais conforto e comodidade à população durante as visitas.

Além do atendimento aos visitantes, os serviços cemiteriais seguirão funcionando normalmente durante todo o período, sem interrupção das atividades regulares.

Programação de missas:

O Dia de Finados também contará com celebrações religiosas em diferentes cemitérios e igrejas da cidade. Confira os horários para segunda-feira (2):

- Cemitério de Maruí: missas campais às 8h, 10h, 12h e 15h.

- Cemitério São Lázaro de Itaipu: missa às 10h.

- Cemitério São Francisco: missa às 11h.

- Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Niterói: missa às 11h.

- Igreja Matriz de São Francisco Xavier: missa às 9h30.

- Igreja Histórica de São Francisco Xavier: missa campal às 17h.

Horários de funcionamento dos cemitérios municipais:

- Sábado (31/10): das 8h às 17h.

- Domingo (1º/11): das 8h às 17h.

- Segunda-feira (2/11) – Dia de Finados: das 6h às 18h.

Os serviços cemiteriais funcionarão normalmente durante os três dias.

Clin monta esquema especial

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) preparou um esquema especial de limpeza e atendimento para receber as famílias que vão visitar os cemitérios municipais nesta segunda-feira (2), Dia de Finados.

Os serviços foram intensificados nos cemitérios do Maruí, no Barreto; São Francisco Xavier, em Charitas e São Lázaro, em Itaipu. As equipes da Clin, com auxílio de dois caminhões compactadores, vão realizar roçagem, varrição e pintura de meios-fios, além da instalação de contêineres nas vias de acesso para melhor atender à população.

Durante o feriado prolongado, a empresa terá efetivo reforçado para garantir a limpeza dentro e no entorno dos cemitérios. Mesmo nesta sexta-feira (30), ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público, os serviços de coleta de lixo e manutenção seguem normalmente, sem alterações nas escalas de trabalho.

Os três cemitérios públicos da cidade (Maruí, São Francisco Xavier e São Lázaro de Itaipu) funcionarão das 6h às 18h na segunda-feira (2), oferecendo estrutura adequada para a recepção dos visitantes.

Saúde

Unidades de emergência funcionam no feriado - As unidades de saúde com atendimento de urgência e emergência da Prefeitura de Niterói vão funcionar 24 horas por dia durante o feriado de Finados, nesta segunda-feira (2). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho e Psiquiátrico de Jurujuba, além da Unidade de Urgência Mário Monteiro e dos Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca, estarão em funcionamento. As equipes do Samu estarão de prontidão com a frota completa. A Maternidade Alzira Reis, em Charitas, funcionará normalmente.

Já as Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades do Programa Médico de Família (PMF) não funcionarão na segunda-feira e retornam às atividades ambulatoriais na terça-feira (3).

Rede psicossocial

Nesta segunda-feira (2), o CAPS AD III Alcenir Veras da Silva, a Unidade de Acolhimento Infantil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) funcionarão normalmente para os usuários já acolhidos.

O Centro de Convivência e Cultura de Niterói Dona Ivone Lara (CeCo), o CAPS II Herbert de Souza, o CAPS II Martha e Dr. Jacinto, o CAPSi Monteiro Lobato, as unidades do Programa Médico de Família e a sede administrativa da FeSaúde estarão fechados na segunda-feira. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (3).