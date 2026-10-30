Um dia após operação em Madureira, Grande Rio chega a 458 tiroteios durante ações policiais

A região de Madureira, na Zona Norte do Rio, registrou 15 tiroteios em 2026 - Foto: Divulgação

A região de Madureira, na Zona Norte do Rio, registrou 15 tiroteios em 2026 - Foto: Divulgação

A região de Madureira, na Zona Norte do Rio, registrou 15 tiroteios em 2026 com nove pessoas baleadas, sendo três mortas e seis feridas. Nove desses tiroteios ocorreram durante ações policiais, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Os números ajudam a dimensionar o cenário de violência armada na região, onde a Polícia Militar mantém a ocupação no Complexo da Serrinha após intensos tiroteios registrados na última quinta-feira (29).

A operação na favela da Primavera, no Complexo da Serrinha, realizada na manhã de ontem, teria sido motivada por confrontos envolvendo disputas entre grupos armados. A ação chegou a alterar o funcionamento de unidades da rede municipal de educação e de saúde, além de interditar a Avenida Ministro Edgard Romero.

Somente em 2026, 155 tiroteios provocados por disputas foram mapeados na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixando 108 pessoas mortas e 85 feridas. Só na região de Madureira foram quatro.

Ao todo, a região metropolitana do Rio de Janeiro já contabiliza 1.101 tiroteios em 2026, sendo 458 deles ocorridos em ações policiais. 816 pessoas já foram baleadas, sendo 409 delas, nessas ações policiais.

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SOBRE O FOGO CRUZADO

O Fogo Cruzado é um Instituto que utiliza tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, fortalecendo a democracia através da transformação social e da preservação da vida.

Com uma metodologia própria e inovadora, o laboratório de dados da instituição produz mais de 50 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife, de Salvador e de Belém.

Por meio de um aplicativo de celular, o Fogo Cruzado obtém e disponibiliza informações sobre tiroteios, verificados em tempo real, sendo o único banco de dados aberto sobre violência armada da América Latina, que pode ser acessado gratuitamente pela API do Instituto ou dos relatórios produzidos mensalmente.

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