Homem acusado de liderar tráfico de drogas em região de Maricá é preso

'Chinela' é apontado como líder do tráfico de drogas na Favela da Estação, em Ponta Negra - Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

'Chinela' é apontado como líder do tráfico de drogas na Favela da Estação, em Ponta Negra - Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta quinta-feira (29), um homem de 35 anos apontado como uma das lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Conhecido como Chinela, estava foragido da Justiça desde 2017 e foi localizado na Comunidade Saco da Lama, no bairro da Amizade.

A ação foi realizada por agentes da 82ª DP (Maricá), em conjunto com policiais da 79ª DP (Jurujuba), sob a coordenação do delegado titular da unidade de Maricá, Marcelo Machado, e do delegado assistente Rafael Carvalho de Azevedo.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão condenatória por roubo. Durante a abordagem, os policiais também apreenderam uma pistola com a numeração de série suprimida, equipada com um dispositivo conhecido como kit rajada, que permite disparos automáticos, além de um carregador de alta capacidade para 50 munições, popularmente chamado de “lata de goiabada”. Por conta do armamento, ele também foi preso em flagrante.

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Suspeito continuava atuando na facção

Segundo as investigações, Chinela exercia a função de “frente” da Favela da Estação, em Ponta Negra, localidade também apontada como área de atuação do TCP. Mesmo foragido, ele continuaria comandando atividades da organização criminosa na região.

De acordo com a Polícia Civil, o homem não ofereceu resistência, e a operação ocorreu sem confronto. Durante a movimentação das equipes, outros criminosos abandonaram uma mochila contendo 134 trouxinhas de maconha e quatro rádios comunicadores, equipamentos utilizados pelo tráfico para monitorar a movimentação policial. O material foi recolhido pelos agentes.

Foragido desde 2017

Chinela estava evadido do sistema prisional desde 2017, quando cumpria pena de seis anos de reclusão por roubo. Na ocasião, ele foi beneficiado com a saída temporária de Natal, mas não retornou à unidade prisional, permanecendo foragido por quase nove anos.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito possui outras anotações criminais por falsidade ideológica, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.

A operação reforça a atuação integrada das delegacias de Maricá e Jurujuba no cumprimento de mandados judiciais e no combate às organizações criminosas que atuam na região.