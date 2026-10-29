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PF deflagra a Operação Guardiões V contra abuso sexual infantojuvenil

Ação resultou na apreensão de um computador, um HD externo e um celular

relogio min de leitura | Redação
O aprofundamento das investigações identificou o administrador de um grupo de mensagens na Baixada Fluminense
O aprofundamento das investigações identificou o administrador de um grupo de mensagens na Baixada Fluminense -

Nesta quinta-feira (29), a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardiões V, com o objetivo de reprimir os crimes de armazenamento, compartilhamento e comercialização de mídias contendo cenas de abuso sexual infnatojuvenil na internet.

Policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão na cidade localizada na Baixada Fluminense.

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As investigações tiveram início em abril de 2025, após a Polícia Federal receber uma denúncia anônima relatando a comercialização de vídeos contendo abuso sexual infantojuvneil mediante grupos em aplicativos de mensagem. A prática acontecia na cidade de Rio Verde/GO. O aprofundamento das investigações identificou o administrador de um grupo de mensagens na Baixada Fluminense.

Durante as buscas, foram apreendidos um aparelho celular, um computador e um HD externo. Os materiais serão submetidos para continuidade das investigações.

Alerta

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.

Tags:

Abuso sexual infantil Baixada Fluminense Operação Guardiões V polícia federal Prevenção de Crimes segurança infantil

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