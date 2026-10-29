Polícia Civil deflagra operação contra esquema de sonegação fiscal com débitos superiores a R$ 100 milhões

Policiais civis da Delegacia Fazendária (Delfaz) deflagraram, nesta quinta-feira (29), a primeira fase da Operação Denário, para desarticular um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio de Janeiro. As investigações, realizadas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), identificaram débitos tributários que ultrapassam R$ 100 milhões. Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital fluminense.

De acordo com as investigações, o grupo teria estruturado um esquema de fraude tributária por meio da criação de diversas empresas registradas em nome de "laranjas". Apesar de possuírem diferentes responsáveis formais, os estabelecimentos estariam, na prática, sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.

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As apurações apontam que um dos principais investigados seria responsável pela constituição e pelo gerenciamento dessas empresas, utilizando pessoas interpostas para ocultar sua participação nos negócios. A estratégia teria como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a supressão ou redução ilegal de tributos.

Durante o trabalho de inteligência, a Delfaz contou com o apoio da Sefaz-RJ, que realizou levantamentos e análises fiscais das empresas investigadas. O cruzamento das informações permitiu identificar débitos tributários superiores a R$ 100 milhões vinculados ao conjunto de pessoas jurídicas associado ao grupo.

Nesta primeira fase da Operação Denário, os policiais civis buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações, a identificação de todos os envolvidos e o esclarecimento da dinâmica das possíveis fraudes.

O combate à sonegação fiscal é uma das frentes de atuação da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes que prejudicam a economia e a população fluminense. Além de provocar prejuízos aos cofres públicos, a prática compromete recursos que poderiam ser destinados a serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Esse tipo de crime também prejudica a livre concorrência, ao permitir que empresas que deixam de recolher tributos obtenham vantagens indevidas sobre comerciantes e empresários que cumprem regularmente suas obrigações fiscais.

A Operação Denário reforça o compromisso da Polícia Civil com o combate aos crimes contra a ordem tributária, a proteção do patrimônio público e a responsabilização dos envolvidos em esquemas de fraude fiscal. As investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar todos os possíveis responsáveis.