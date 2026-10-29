Falsa dentista é presa enquanto se preparava para atendimento

Falsa dentista foi presa em ação de policiais das 66ª DP (Piabetá) e 60º DP (Campos Elíseos), com a participação do Conselho Regional de Odontologia (CRO) - Foto: Divulgação

Falsa dentista foi presa em ação de policiais das 66ª DP (Piabetá) e 60º DP (Campos Elíseos), com a participação do Conselho Regional de Odontologia (CRO) - Foto: Divulgação

Uma falsa dentista foi presa em flagrante por exercer a profissão de maneira ilegal e realizar procedimentos odontológicos sem qualificação profissional. A prisão foi feita pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28), em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense.

Em depoimento, a acusada confessou que não tem formação superior em Odontologia e que nunca esteve matriculada em uma faculdade da área. Os investigadores revelaram que a falsa dentista disse que participou de uma palestra sobre procedimentos odontológicos.

Leia também:

Movimento de Mulheres de São Gonçalo lança cartilha para combater violência contra crianças



Conserlimpi mantém serviços de coleta e limpeza urbana durante feriados em Itaboraí



De acordo com a delegada responsável pelo caso, Débora Rodrigues, a mulher fez um curso online sobre facetas dentárias.

A prisão da suspeita só foi possível após uma denúncia sobre as atividades realizadas no local. A falsa dentista foi presa por policiais da 66ª DP (Piabetá) e da 60ª DP (Campos Elíseos), com a participação do Conselho Regional de Odontologia (CRO).

Ainda de acordo com a Polícia Civil, quando os agentes chegaram ao estabelecimento, a acusada estava se preparando para realizar um procedimento odontológico em um paciente, que testemunhou a prisão.

Os agentes localizaram e apreenderam materiais usados em tratamentos dentários, como resina, ácido, selantes, instrumentos clínicos, brocas utilizadas em polimentos, micromotor e aparelhos fotopolimerizadores.

A falsa dentista foi autuada por exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, estelionato e falsa identidade. Atualmente, a acusada já responde por quatro casos de estelionato.