Movimento de Mulheres de São Gonçalo lança cartilha para combater violência contra crianças

O evento será realizado às 13h30, na sede da instituição, no bairro Zé Garoto - Foto: Divulgação

O evento será realizado às 13h30, na sede da instituição, no bairro Zé Garoto - Foto: Divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) lança, nesta quinta-feira (29), uma nova cartilha voltada à prevenção e ao enfrentamento das violências domésticas e sexuais contra crianças. O evento será realizado às 13h30, na sede da instituição, no bairro Zé Garoto.

Intitulada Tecendo Redinhas – Volume 2, a publicação foi desenvolvida pelo Projeto NEACA: Tecendo Redes, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O material é destinado a profissionais, educadores e responsáveis que atuam na proteção de crianças de 2 a 11 anos.

A iniciativa busca oferecer apoio a quem trabalha na prevenção e no enfrentamento dessas violências, fortalecendo a atuação dos profissionais e dos integrantes da rede de proteção à infância.

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Distribuição gratuita

Os exemplares serão disponibilizados gratuitamente a representantes de equipamentos e órgãos da rede de proteção e do Sistema de Garantia de Direitos de São Gonçalo. A distribuição será limitada a uma unidade por representante.

O evento acontece na sede do Movimento de Mulheres em São Gonçalo, localizada na Rua Rodrigues da Fonseca, nº 201, no Zé Garoto. A organização solicita a doação de 1 kg de alimento não perecível aos participantes.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente por meio do formulário on-line.