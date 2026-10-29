Conserlimpi mantém serviços de coleta e limpeza urbana durante feriados em Itaboraí

A Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) informa que os serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana serão mantidos normalmente durante o fim de semana prolongado, sem alterações no cronograma de atendimento. A medida vale mesmo diante das mudanças no calendário administrativo previstas no Decreto Municipal nº 191, de 20 de outubro de 2026, que transfere o feriado do Dia do Servidor Público, de 28 para 30 de outubro, e do feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro.

, com equipes distribuídas nos turnos diurno e noturno. O trabalho segue um planejamento logístico que estabelece as rotas de coleta de resíduos sólidos e retirada de entulhos em diferentes regiões do município, com o objetivo de garantir a regularidade dos serviços e atender às demandas da população.

A coleta domiciliar ocorre em dias específicos, de acordo com a região. Às segundas, quartas e sextas-feiras, o serviço atende aos seguintes bairros: Agro Brasil, Sambaetiba, Reta Nova, BNH da Reta, Engenho Velho, Itaville, Colônia, Reta Velha, Venda das Pedras, Beira Rio, Bairro Chique, Picos, Quissamã I e II, Parque Egisa, Pachecos, Ampliação, Nova Cidade, Cabuçu, São José, São Sebastião, Curuzu, Rio Várzea, Rua 100, Outeiro das Pedras, Santo Expedito, Sossego, Retiro, Ferma, Areal, Vila Rica, Nancilândia, Jardim Imperial, Centro e Bonfim.

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Já às terças, quintas e sábados, as equipes realizam a coleta em São Joaquim, Joaquim de Oliveira, Bela Vista, Três Pontes, Retiro São Joaquim, Vale do Sol, Vila Gabriela I e II, Santo Antônio, Helianópolis, Morada do Sol, Monte Verde, Parque Aurora, Gebara, Jardim Paulista, Vila de Itambi, Itambi, Visconde, Porto das Caixas, Aldeia da Prata, Jardim Maykel, Jardim Nova Aldeia, Jardim Shangri-lá, Apolo II, Jardim Idália, Marambaia, Galáxia, Jardim Moraes, BNH Marambaia, Vila Brasil, Novo Horizonte, Salém, Manilha, Jardim Primavera e Granjas Cabuçu.

O serviço de coleta noturna também será mantido, com prioridade para as áreas comerciais do Centro, Apolo II e Manilha.

A Conserlimpi reforça que a continuidade dos serviços essenciais está garantida durante o período, assegurando a manutenção da limpeza urbana e o atendimento regular à população de Itaboraí, mesmo com as alterações no expediente administrativo.

Serviço: Solicitação de retirada de entulho e materiais inservíveis

Telefone: (21) 2747-6346

Site: https://conserlimpi.itaborai.rj.gov.br/categoria/noticias/

Redes sociais: @conserlimpi