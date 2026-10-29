Disque Denúncia procura suspeito de participar de assassinato em Angra dos Reis

Nesta quarta-feira (28), o Disque Denúncia apresenta um cartaz do procurado Lucas Giovanni da Costa Araújo, de 24 anos, para ajudar nas investigações da 166ª DP (Angra dos Reis). O objetivo é coletar informações que levem à localização e captura do criminoso, que é suspeito de ser coautor de um assassinato ocorrido na Rua Japoranga, em Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, em agosto de 2026.

Em uma operação rápida no dia 31 de agosto, agentes da 166ª DP, em colaboração com o Serviço de Inteligência (P2) do 33º BPM, prenderam em flagrante o sushiman Roberto Victor Silva De Lima, de 28 anos, proprietário de um restaurante japonês na Japuíba, acusado de matar Felipe do Nascimento Gomes, conhecido como Felipinho, de 35 anos.

Após o relato do crime na Rua Japoranga, cujas imagens foram registradas por uma câmera de segurança às 5h36 da manhã, as equipes da 166ª DP e da P2 do 33º BPM prenderam Roberto. Ele foi detido na Rio-Santos, próximo ao trevo da Praia do Saco, em Mangaratiba, por uma equipe do 33º BPM a pedido das equipes da 166ª DP e da P2. Durante a abordagem, o suspeito não só confessou o crime, mas também indicou aos agentes que a arma utilizada estava guardada no porta-malas de seu carro, sendo a arma apreendida.

Roberto contou com a ajuda de Lucas Giovanni na prática criminosa e as investigações indicam que o crime foi impulsionado por ciúmes extremos e rivalidades passadas relacionadas ao relacionamento dele (Roberto) com a ex-companheira, mãe dos três filhos de “Felipinho”. Momentos antes do assassinato, após agredir sua namorada em via pública, o autor foi armado até um bar que a vítima costumava frequentar, onde cometeu um ato extremamente covarde, sem dar chance de defesa a Felipe. Este, que estava desarmado dentro do bar, foi surpreendido por disparos à queima-roupa na região da face e do tórax, falecendo no local.

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Na data do crime, Lucas Giovanni foi ouvido, mas as investigações revelaram que ele teve participação no ato criminoso (ou conluio) e, a pedido da Autoridade Policial da 166ª DP, um mandado de prisão foi emitido pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis. A natureza da prisão é preventiva, devido ao crime de Homicídio Qualificado, e o artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) define e penaliza a infração de vias de fato.

Nesta quarta-feira (28), os agentes da 166ª DP realizaram uma ação com o objetivo de capturar "Lucas Giovanni", mas ele ainda continua foragido.

O Disque Denúncia em parceria de trabalho com a 166ª DP, pede a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a informar à localização de Lucas Giovanni da Costa Araújo . Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177 ou uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia. Ou pelo 0300-253-1177