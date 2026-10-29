Operação Illicitus: Polícia Penal flagra visitante tentando entrar com drogas em unidade prisional

Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam, nesta quarta-feira (28), uma visitante que tentava entrar com drogas escondidas nas partes íntimas no Presídio Jonas Lopes de Carvalho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. A ação faz parte da Operação Illicitus, que combate o crime organizado no sistema prisional e a entrada e circulação de materiais proibidos.

Durante prode acordo com cedimento de revista, os policiais detectaram uma imagem suspeita na região pélvica da mulher ao passar pelo scanner corporal. Ao ser questionada, ela confessou e retirou o invólucro, contendo mais de 200 gramas de haxixe e maconha.

A visitante foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen).

Leia também:

Ciclovia do MUVI começa a tomar forma no Jardim Catarina e em Guaxindiba, em São Gonçalo

Fluminense marca no último minuto e vence o Inter de virada no Maracanã





Em agosto deste ano, a Seppen desencadeou a Operação Illicitus, uma intensificação das ações de enfrentamento ao crime organizado no sistema prisional. Desde então, 1.700 celulares foram apreendidos e mais de 37 quilos de drogas. Com a prisão desta quarta, passa para 24 o número de visitantes presos neste período, além de dois policiais penais tentando entrar ou facilitando a entrada de itens proibidos.