Fluminense marca no último minuto e vence o Inter de virada no Maracanã

Lucho entrou na segunda etapa da partida e fez o gol que garantiu a vitória tricolor - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Lucho entrou na segunda etapa da partida e fez o gol que garantiu a vitória tricolor - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense conquistou uma vitória importante sobre o Internacional por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair atrás no placar, o Tricolor reagiu na etapa final, buscou o empate com Hércules e garantiu a virada com Lucho Acosta no último lance da partida.

O resultado encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas da equipe das Laranjeiras e manteve o clube na quinta colocação do Brasileirão, agora com 54 pontos. Já o Internacional permaneceu com 35 pontos, na 16ª posição, e segue ameaçado pela zona de rebaixamento.

Internacional abre o placar no início do segundo tempo

O primeiro tempo foi marcado pelas dificuldades do Fluminense para transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol. Diante de um Internacional organizado defensivamente, o time carioca encontrou espaços limitados e não conseguiu abrir o marcador antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, os visitantes precisaram de menos de um minuto para balançar as redes. Matheus Bahia avançou pela esquerda e encontrou Alan Patrick na área. O meia finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Fábio, colocando o Colorado em vantagem no Maracanã.

Após o gol, o Internacional tentou administrar o resultado e ainda teve oportunidades para ampliar. O Fluminense, por sua vez, precisou aumentar a intensidade ofensiva para evitar mais uma derrota no campeonato.

Hércules marca golaço e empata para o Tricolor

Em busca de uma reação, o técnico Marcão promoveu alterações na equipe, com as entradas de Lucho Acosta e Rodrigo Castillo. As mudanças deram novas alternativas ao ataque tricolor, que passou a pressionar mais a defesa adversária.

A insistência foi recompensada aos 33 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de falta e o corte parcial da defesa colorada, Hércules aproveitou a sobra e acertou uma finalização de primeira, de fora da área, para deixar tudo igual.

O golaço levantou a torcida presente no Maracanã e devolveu a confiança ao Fluminense, que passou a acreditar na possibilidade de conquistar a virada diante de sua torcida.

Lucho Acosta decide nos acréscimos

Com o empate, a partida ficou aberta nos minutos finais. O Internacional também teve chances de voltar à frente do placar, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas.

Quando o confronto parecia caminhar para a igualdade, Lucho Acosta apareceu para decidir. Aos 51 minutos do segundo tempo, o argentino participou da construção da jogada, que terminou com cruzamento de Guga pela direita. Após a defesa parcial do goleiro Kauan Jesus, a bola sobrou para o meia finalizar e garantir a vitória tricolor por 2 a 1.

Vitória mantém o Fluminense na briga por vaga na Libertadores

Com os três pontos conquistados no Maracanã, o Fluminense chegou a 54 pontos e permaneceu na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, mantendo-se na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Do outro lado, o Internacional continua com 35 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento dependendo dos resultados dos concorrentes diretos na rodada.