Ciclovia do MUVI começa a tomar forma no Jardim Catarina e em Guaxindiba, em São Gonçalo

O Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) está com obras em andamento em partes do trecho 6, especificamente nos bairros Jardim Catarina e Guaxindiba. - Foto: Jonnathan Smith

O Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) está com obras em andamento em partes do trecho 6, especificamente nos bairros Jardim Catarina e Guaxindiba. - Foto: Jonnathan Smith

O Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) está com obras em andamento em partes do trecho 6, especificamente nos bairros Jardim Catarina e Guaxindiba, e um item se destaca: a ciclovia, que irá cortar todos os 18 quilômetros do corredor viário, de Neves a Guaxindiba, incentivando o uso de transportes menos poluentes e também a atividade física.

Em todos os trechos com obras prontas, é possível ver a ciclovia sendo utilizada pela população, incluindo Neves, Camarão, Centro, Estrela do Norte, Trindade e Alcântara, entre outros bairros. Todo o MUVI está recebendo também intervenções de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e paisagismo.

No trecho 6 no Jardim Catarina, também estão sendo feitos trabalhos de construção de meio-fio e da instalação da barreira New Jersey (que dividirá as pistas). Já no trecho 6 em Guaxindiba, serão iniciados trabalhos de terraplanagem e pavimentação.

Em todos os trechos com obras prontas, é possível ver a ciclovia sendo utilizada pela população, incluindo Neves, Camarão, Centro, Estrela do Norte, Trindade e Alcântara, entre outros | Foto: Jonnathan Smith

Com um investimento total de R$ 287 milhões, o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de SG. As obras do projeto tiveram início em 2022.

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O cozinheiro José Carlos Moreira, de 46 anos, mora na Rua Artur Napoleão, onde estão sendo feitas as obras em Guaxindiba, e celebrou as intervenções.

"Eu sinto que o bairro melhorou 90%. Apesar de morar aqui há pouco tempo, sei como era antes e a situação da rua era péssima. Agora, temos calçada, uma ponte para a travessia de veículos e a ciclovia. Já vi o MUVI pronto em outros bairros como o Centro e acredito que está melhorando a cidade como um todo. Agora, só falta a pavimentação aqui para ficar 100%", afirmou.