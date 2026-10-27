Homem morre após carro pegar fogo em acidente na Niterói-Manilha, em São Gonçalo

Um homem morreu, na tarde desta terça-feira (27), após perder o controle do carro e colidir contra uma barreira de proteção na praça de pedágio da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura de Guaxindiba, em São Gonçalo. Após a colisão, o veículo pegou fogo.

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Segundo a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração da rodovia, equipes de socorro da empresa, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência.

O acidente aconteceu na altura do km 299. Por conta da ocorrência, uma faixa da pista no sentido Espírito Santo precisou ser interditada, provocando cerca de dois quilômetros de lentidão no trecho.





Veículo foi tomado pelas chamas Reprodução