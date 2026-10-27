Flávio Bolsonaro teria fugido do Brasil com a família para pedir asilo nos EUA, diz colunista

Segundo a coluna, aliados esperavam que Flávio entrasse em território norte-americano pelo estado da Flórida na tarde desta terça-feira - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Segundo a coluna, aliados esperavam que Flávio entrasse em território norte-americano pelo estado da Flórida na tarde desta terça-feira - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil nesta terça-feira (27) acompanhado da esposa e das duas filhas, com destino aos Estados Unidos. Segundo informações publicadas pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o parlamentar pretende solicitar asilo político ao governo do presidente norte-americano Donald Trump.

De acordo com a publicação, a viagem teria sido organizada às pressas, com a participação de um grupo restrito de aliados no Brasil e nos Estados Unidos. A articulação teria como objetivo evitar o vazamento de informações sobre a saída do senador do país.

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Ainda segundo a coluna, aliados esperavam que Flávio entrasse em território norte-americano pelo estado da Flórida na tarde desta terça-feira. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), irmão do senador, também estaria entre as pessoas que devem recebê-lo nos Estados Unidos, com um encontro previsto para quarta-feira (28).

Viagem ocorre após derrota eleitoral

A suposta saída do país acontece dois dias após Flávio Bolsonaro ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25).

A possibilidade de o senador deixar o Brasil já havia sido mencionada publicamente por Eduardo Bolsonaro. Em entrevista a um podcast norte-americano, na sexta-feira (23), o ex-deputado afirmou que o irmão deveria considerar deixar o país caso perdesse a disputa presidencial.

Passaportes foram alvo de decisão judicial

Na segunda-feira (26), Flávio afirmou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes comum e diplomático. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de uma investigação que envolve o senador e o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro.

Flávio declarou que não pretendia deixar o Brasil e que entregaria os documentos para se defender da decisão judicial. Segundo reportagem publicada pelo Metrópoles nesta terça-feira, o parlamentar não cumpriu a determinação dentro do prazo estabelecido, e a Polícia Federal cancelou os passaportes.

Mais cedo, informações sobre uma possível viagem aos Estados Unidos já haviam circulado na imprensa. A Polícia Federal procurou autoridades argentinas para verificar relatos de que o senador teria passado pelo país vizinho durante o deslocamento. Na ocasião, o coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), negou que ele tivesse deixado o Brasil.