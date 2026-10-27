Receita Federal e Polícia Federal apreendem mais de 8 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

O passageiro, um brasileiro residente em Corumbá (MS), pretendia viajar para o Paquistão, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos - Foto: Divulgação

O passageiro, um brasileiro residente em Corumbá (MS), pretendia viajar para o Paquistão, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos - Foto: Divulgação

A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam 8,16 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), durante ação conjunta realizada nesta terça-feira (27). A apreensão foi resultado de procedimentos de gerenciamento de risco e análise de informações de inteligência da Receita Federal, que direcionaram a fiscalização.

O passageiro, um brasileiro residente em Corumbá (MS), pretendia viajar para o Paquistão, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

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Durante a inspeção da bagagem por meio de equipamento de raio-X, foram identificadas imagens suspeitas na estrutura da mala. Na verificação, os agentes localizaram placas ocultas nas laterais e no fundo da bagagem.

Submetida a teste preliminar, a substância encontrada apresentou resultado positivo para cocaína. O peso bruto total apreendido foi de 8,16 kg.

Após a apreensão, o passageiro recebeu voz de prisão. Em tese, poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena prevista na legislação brasileira é de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.