Receita Federal e Polícia Federal apreendem mais de 8 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão
Droga estava escondida na estrutura da mala de passageiro que tinha como destino final o Paquistão, com conexão nos Emirados Árabes Unidos
A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam 8,16 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), durante ação conjunta realizada nesta terça-feira (27). A apreensão foi resultado de procedimentos de gerenciamento de risco e análise de informações de inteligência da Receita Federal, que direcionaram a fiscalização.
O passageiro, um brasileiro residente em Corumbá (MS), pretendia viajar para o Paquistão, com conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
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Durante a inspeção da bagagem por meio de equipamento de raio-X, foram identificadas imagens suspeitas na estrutura da mala. Na verificação, os agentes localizaram placas ocultas nas laterais e no fundo da bagagem.
Submetida a teste preliminar, a substância encontrada apresentou resultado positivo para cocaína. O peso bruto total apreendido foi de 8,16 kg.
Após a apreensão, o passageiro recebeu voz de prisão. Em tese, poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena prevista na legislação brasileira é de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.