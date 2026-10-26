Criança de 4 anos é baleada perto de casa no Complexo do Alemão

Menina foi transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso após ser baleada na noite deste domingo (25) - Foto: Divulgação

Menina foi transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso após ser baleada na noite deste domingo (25) - Foto: Divulgação

Uma menina foi baleada na noite deste domingo (25), enquanto estava perto de casa, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A criança, de apenas 4 anos, foi socorrida e levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão.

Após o primeiro atendimento, a criança foi transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

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Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Adeus-Baiana foram acionados para verificar a ocorrência. A mãe contou aos policiais que ouviu fogos de artifício durante uma comemoração e, em seguida, percebeu que a filha havia sido atingida por um disparo.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).