PF deflagra a 2ª fase da Operação Castratio no Rio de Janeiro e em Niterói

A primeira fase da investigação buscou apurar as irregularidades encontradas nos contratos firmados entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e uma empresa privada - Foto: Divulgação

A primeira fase da investigação buscou apurar as irregularidades encontradas nos contratos firmados entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e uma empresa privada - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Castratio com o objetivo de desarticular uma organização criminosa em atuação no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro - atual SEAPA.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói/RJ. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

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A primeira fase da investigação buscou apurar as irregularidades encontradas nos contratos firmados entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e uma empresa privada, como direcionamento, superfaturamento, fraude à licitação, entre outros crimes. A soma dos contratos – cujo objeto é o serviço de castração/esterilização de animais – chega a cerca de R$ 200 milhões.

Os materiais obtidos na primeira etapa, deflagrada em maio de 2026, desencadearam na segunda fase da investigação, que agora possui o objetivo de apurar a extensão da organização criminosa e suas práticas ilegais. Os fatos, em apuração, podem caracterizar os crimes de peculato, corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros delitos que sejam revelados no decorrer das investigações.