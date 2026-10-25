Foragido por tentar matar ex-companheira a tesouradas em São Gonçalo é procurado

Neste sábado (24), o Disque Denúncia (2253-1177) publica um cartaz de procurado para ajudar nas investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN RJ) sobre o foragido da Justiça Diego Costa de Macedo da Conceição, de 39 anos. Ele tentou matar sua ex-companheira com vários golpes de tesoura pelas costas em julho de 2019, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Conforme o processo judicial, Diego cometeu o crime de tentativa de homicídio contra sua ex-parceira, motivado por razões triviais, utilizando um método que dificultou a defesa da vítima e que teve como alvo a mulher devido à sua condição de gênero, incluindo situações de violência doméstica e familiar. A vítima confirmou as alegações feitas na denúncia e relatou que, naquele dia, após uma discussão sobre ele querer levar as crianças do ex-casal, o que foi impedido pela vítima. Diego aproveitou que ela se virou e a atacou com uma tesoura. Um dos golpes foi tão severo que atingiu o osso da escápula (omoplata), fazendo o cabo da tesoura se partir. Ferida, a vítima chamou seu primo, enquanto o agressor fugiu da cena do crime.

Diego foi preso em 6 de junho do ano em questão por tentativa de feminicídio. A detenção ocorreu no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, por policiais da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) da região.

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Desde então, ele permaneceu preso. Em março de 2025, Diego progrediu do regime fechado para o semiaberto e, em junho de 2026, recebeu autorização da Justiça para o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) em comemoração ao Dia das Crianças/2026. Com data de saída dois dias anterior ao evento das crianças, ele teria que retornar à unidade prisional no dia 15 de outubro, o que não aconteceu, tornando-se assim um Evadido do Sistema Penitenciário. Em razão dessa falta, que viola a Lei Penal, e devido à evasão registrada na TFD do apenado, um mandado de recaptura foi emitido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com prisão preventiva pelo crime de Tentativa de Homicídio (Feminicídio), classificado como crime hediondo, com duração de 12 anos a partir da evasão, conforme os artigos 109, III, 112, II, e 113 do Código Penal.

O Disque Denúncia em parceria de trabalho com a RECAP, pede a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a informar à localização do detento Diego Costa de Macedo da Conceição . Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.