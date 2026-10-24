Vergonha: Fluminense perde para a Chapecoense, virtualmente rebaixada, e se complica na briga pelo G4

Wesley Natã começou como titular e não teve boa atuação - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Wesley Natã começou como titular e não teve boa atuação - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Depois de ser eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis, na Libertadores, e deixar o campo aplaudido, na quarta-feira (21), o Fluminense decepcionou sua torcida ao perder, neste sábado (24), para a Chapecoense, que está virtualmente rebaixada no Campeonato Brasileiro, em Santa Catarina.

Apático desde o início da partida, o Fluminense controlou a posse de bola, como nos últimos jogos, mas não conseguiu ser agressivo.

O primeiro gol saiu aos nove minutos. Bolasie aproveitou o escorregão do zagueiro tricolor e desviou, livre de marcação, a bola cruzada na área.

Aos 30 minutos, Guga aproveitou a sobra de bola na área adversária e chutou forte para empatar a partida.

Com a igualdade no placar, esperava-se um Fluminense mais à vontade, buscando a vitória. Mas não foi o que aconteceu.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Giovanni Augusto fez boa jogada e finalizou no canto do goleiro Fábio, colocando a equipe catarinense novamente em vantagem.

Com a vantagem no placar, a Chape recuou, e o Fluminense passou a ter mais posse de bola. Contudo, faltou criatividade para construir jogadas de perigo, e a equipe abusou dos cruzamentos. No último lance da partida, Serna conseguiu cabecear, mas desperdiçou uma chance clara de gol.

Com a derrota, o Fluminense segue estacionado nos 51 pontos, na sexta colocação, e amarga a terceira derrota consecutiva. A Chapecoense chegou aos 21 pontos e segue com chances remotas de escapar do rebaixamento à Série B.