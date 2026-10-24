Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula, na véspera da eleição

Flávio entra como favorito a vencer o segundo turno das eleições - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

Flávio entra como favorito a vencer o segundo turno das eleições - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24) aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51% das intenções de votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%. A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado em meio à mobilização final das campanhas para conquistar os eleitores que ainda poderiam mudar de decisão e estimular o comparecimento às urnas.

Flávio tem 48% e Lula, 47% nas intenções de voto totais

Na pesquisa estimulada, que apresenta os nomes dos candidatos aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto, contra 47% de Lula. Outros 3% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 2% não souberam responder.

Já na pesquisa espontânea, em que os eleitores mencionam seus candidatos sem receber uma lista de nomes, Flávio aparece com 47%, e Lula, com 45%. Outras respostas somam 1%, enquanto brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum dos dois representam 3%. Os indecisos correspondem a 4%.

Os votos válidos são calculados desconsiderando os votos brancos e nulos, seguindo o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado oficial da eleição.

Eleitores divididos por região e perfil

O levantamento também identificou diferenças nas preferências eleitorais conforme o perfil dos entrevistados e a região do país.

Flávio Bolsonaro apresenta vantagem entre os homens, os eleitores de 35 a 44 anos e os entrevistados com ensino médio ou superior. O senador também lidera entre os evangélicos e os moradores das regiões Sul e Sudeste.

Lula, por sua vez, aparece à frente entre as mulheres, os jovens de 16 a 24 anos, os eleitores com ensino fundamental e os católicos. O presidente também mantém vantagem expressiva no Nordeste.

Os resultados indicam que os candidatos chegam ao dia da votação com bases eleitorais distintas, o que torna decisiva a mobilização dos apoiadores e o comparecimento dos eleitores.

Comparecimento às urnas pode influenciar o resultado

Além das intenções de voto, o Datafolha analisou a propensão dos eleitores a comparecer às urnas no segundo turno. O modelo considera fatores como a distância entre a residência e o local de votação e a participação do entrevistado no primeiro turno.

Entre os eleitores classificados com alta propensão a votar, grupo que representa 76% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

No grupo com baixa ou média propensão de comparecimento, que reúne os outros 24%, o cenário se inverte: Lula tem 52%, enquanto Flávio registra 48%.

Maioria afirma estar decidida sobre o voto

O levantamento mostra que 95% dos entrevistados afirmam estar totalmente decididos sobre o candidato escolhido. Outros 5% ainda admitem a possibilidade de mudar de voto.

Entre os eleitores de Lula, 96% dizem estar decididos, enquanto 3% afirmam que ainda podem mudar de opinião. No grupo de Flávio Bolsonaro, 95% declaram ter uma decisão consolidada, e 5% admitem uma possível mudança.

Os dados apontam que a maior parte do eleitorado já definiu sua escolha, restando às campanhas concentrar esforços na mobilização dos apoiadores e na busca por uma participação expressiva nas urnas.

Debate presidencial teve avaliações divididas

O Datafolha também perguntou aos entrevistados quem teve o melhor desempenho no debate presidencial realizado pela TV Globo na sexta-feira (23).

Lula e Flávio Bolsonaro receberam 36% das citações cada um. Outros 3% avaliaram que ambos tiveram bom desempenho, enquanto 4% afirmaram que nenhum dos candidatos se saiu bem. Não souberam responder 21% dos entrevistados.

Segundo a pesquisa, 54% dos eleitores assistiram ao debate, integralmente ou em parte. Apesar da repercussão do encontro, 98% disseram que não mudaram o voto depois de acompanhar a discussão entre os presidenciáveis.

Dados da pesquisa

O Datafolha entrevistou presencialmente 4.050 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro, em municípios das cinco regiões brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.