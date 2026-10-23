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PRF apreende aproximadamente 2 toneladas de maconha em Piraí

O destino do material ilícito seria a cidade do Rio de Janeiro

relogio min de leitura | Redação
O condutor, de 36 anos, informou que carregou o caminhão com o material ilícito em Maringá/PR
O condutor, de 36 anos, informou que carregou o caminhão com o material ilícito em Maringá/PR -

Na tarde desta sexta-feira (23), policiais rodoviários federais prenderam um homem e apreenderam aproximadamente 2 toneladas de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A ação foi em Piraí, no Sul Fluminense.

Equipe fazia fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, quando abordou um caminhão. O motorista, que estava sozinho, informou que transportava uma carga de adubo no compartimento de carga do veículo.

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Ao verificarem o material, os policiais retiraram uma lona que estava sob o adubo, encontrando inúmeros tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 2 toneladas da droga.

O condutor, de 36 anos, informou que carregou o caminhão com o material ilícito em Maringá/PR e seguiria viagem até a cidade do Rio de Janeiro, onde receberia uma quantia pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Tags:

PIRAí Polícia Rodoviária Federal

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