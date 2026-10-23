Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido na Taquara

Segundo a corporação, não havia operação policial em andamento no momento do ataque - Foto: Reprodução/ TV Globo

Segundo a corporação, não havia operação policial em andamento no momento do ataque - Foto: Reprodução/ TV Globo

Um carro com três ocupantes foi alvo de um ataque a tiros na noite desta quinta-feira (22), na Taquara, Zona Sudoeste do Rio. Os disparos deixaram dois homens mortos e um terceiro em estado grave. O ataque aconteceu na Rua André Rocha, próximo à comunidade Biquinha.

As duas vítimas fatais tinham cerca de 25 anos e ainda não foram identificadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h20 e encaminhou o único sobrevivente, de aproximadamente 30 anos, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

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Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados, isolaram a área para a perícia e reforçaram o policiamento. Segundo a corporação, não havia operação policial em andamento no momento do ataque.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.