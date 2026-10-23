Roubo em série: suspeito é preso com 11 celulares em Niterói. Vídeo!

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (22), no Centro de Niterói, suspeito de envolvimento em roubos e furtos de celulares em cidades da Região Metropolitana. Com ele, os policiais apreenderam 11 aparelhos. Segundo a Polícia Civil, cerca de 100 pessoas podem ter sido vítimas de crimes com características semelhantes desde que o investigado deixou a prisão, em junho deste ano.

A prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói), com apoio de policiais militares do 1º BPM, após um trabalho de inteligência e monitoramento. O suspeito, identificado como Maurício Simões da Silva, conhecido como “Dandã”, teria sido localizado enquanto circulava de motocicleta pelo Centro da cidade.

De acordo com as investigações, ele se deslocava da Região dos Lagos para Itaboraí, São Gonçalo e Niterói para cometer os crimes. Para dificultar a identificação por câmeras de segurança, o suspeito teria coberto parcialmente a placa da motocicleta com terra úmida.

Após localizar o homem, as equipes acompanharam a motocicleta até a Rodovia Niterói-Manilha, nas proximidades do acesso ao Complexo do Salgueiro. Durante a abordagem, ele teria resistido à ação e tentado fugir. Mesmo depois de ser contido e algemado, conseguiu escapar a pé em direção à comunidade.

Com o apoio de policiais militares do PATAMO do 1º BPM, o suspeito foi localizado e capturado novamente. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP, onde uma vítima que havia acabado de registrar o furto do celular reconheceu um dos aparelhos apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, foi possível identificar os donos de 10 dos 11 celulares encontrados com o investigado. Oito aparelhos foram devolvidos ainda na quinta-feira.

Leia também:

Homem é preso após usar uniforme da Draco para simular operação policial na Zona Oeste

Polícia do Rio recebe fuzis antidrones para combater o crime organizado no Estado do Rio





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Suspeito já havia sido preso e condenado

Maurício já havia sido preso em janeiro deste ano durante uma investigação sobre subtração de celulares em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ele foi condenado no processo e deixou a prisão em 26 de junho.

O homem também recebeu, em 2024, uma condenação a quatro anos de reclusão por roubo de celular nas proximidades do Hospital Orêncio de Freitas, na Engenhoca, em Niterói. Conforme levantamento policial, ele responde a 12 processos criminais.

Nesta quinta-feira, o suspeito foi autuado em flagrante por dez roubos e por adulteração de sinal identificador de veículo. Após os procedimentos na delegacia, foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar possíveis receptadores que comercializavam os celulares roubados.