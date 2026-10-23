Operação Foco apreende combustíveis e mercadorias irregulares em São Gonçalo e outras cidades do RJ

A Operação Foco, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), registrou cinco ocorrências nos dias 20 e 21 de outubro. As fiscalizações envolveram 90 mil litros de combustíveis, 2.286 pares de calçados com indícios de falsificação e 3.900 peças para camas box. As cargas com valores informados somam aproximadamente R$ 395 mil.

Em Comendador Levy Gasparian, agentes apreenderam 2.286 pares de calçados suspeitos de falsificação, transportados de Minas Gerais para São João de Meriti. O material foi apresentado à 108ª Delegacia de Polícia e permaneceu apreendido no posto fiscal.

Em Itaperuna, uma fiscalização encontrou irregularidades no transporte de 45 mil litros de combustível, avaliados em R$ 201 mil. A carga circulava sem o Manifesto de Transporte e apresentava um dos lacres rompido. No mesmo município, outra abordagem identificou 3.900 peças para camas box, avaliadas em R$ 45,5 mil, transportadas sem nota fiscal.

No Rio de Janeiro, os agentes fiscalizaram um caminhão com 30 mil litros de diesel S10, avaliados em R$ 148,5 mil, encontrado em local diferente do indicado na documentação fiscal. A ANP constatou que a autorização do estabelecimento para armazenamento de combustíveis havia sido revogada e lavrou um auto de infração.

Já em São Gonçalo, na noite de quarta-feira (21), uma fiscalização flagrou o descarregamento de uma carga informada de 15 mil litros de etanol, sem apresentação de nota fiscal e sem lacres de segurança. O veículo foi encaminhado ao Posto Fiscal de Levy Gasparian para análise da Receita Estadual.

Parceria no combate à sonegação fiscal

A atuação conjunta da Operação Foco, Receita Estadual e órgãos como a ANP fortalece o combate às irregularidades fiscais, amplia o controle sobre o transporte de mercadorias e contribui para a proteção da arrecadação estadual.