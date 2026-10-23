Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Niterói

Com o suspeito, foram apreendidos seis invólucros de cocaína, 11 tabletes de maconha e R$ 90 em espécie - Foto: Reprodução

Com o suspeito, foram apreendidos seis invólucros de cocaína, 11 tabletes de maconha e R$ 90 em espécie - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas nesta quinta-feira (22), no bairro de Jurujuba, em Niterói.

Segundo a corporação, o homem usava tornozeleira eletrônica e havia deixado a prisão há cerca de cinco meses. Ele também tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

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A prisão ocorreu na Rua Lauro Sodré, próximo ao Cais de Jurujuba, após uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoraram o local em uma viatura descaracterizada e flagraram o suspeito vendendo drogas antes de realizar a abordagem.

Durante a ação, o homem afirmou que recebia um valor fixo por cada carga comercializada na região.

Com ele, foram apreendidos seis cápsulas de cocaína com inscrições atribuídas a uma facção criminosa, 11 tabletes de maconha e R$ 90 em espécie.

O suspeito foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba), junto com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante.