Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Niterói
Segundo a Polícia Civil, o homem tinha antecedentes criminais por tráfico e afirmou que recebia um valor fixo pela venda de entorpecentes na região
A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas nesta quinta-feira (22), no bairro de Jurujuba, em Niterói.
Segundo a corporação, o homem usava tornozeleira eletrônica e havia deixado a prisão há cerca de cinco meses. Ele também tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.
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A prisão ocorreu na Rua Lauro Sodré, próximo ao Cais de Jurujuba, após uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoraram o local em uma viatura descaracterizada e flagraram o suspeito vendendo drogas antes de realizar a abordagem.
Durante a ação, o homem afirmou que recebia um valor fixo por cada carga comercializada na região.
Com ele, foram apreendidos seis cápsulas de cocaína com inscrições atribuídas a uma facção criminosa, 11 tabletes de maconha e R$ 90 em espécie.
O suspeito foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba), junto com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante.