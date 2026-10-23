Homem é preso após usar uniforme da Draco para simular operação policial na Zona Oeste

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta quinta-feira (22), um dos puxadores de guerra da narcomilícia de "Jorjão" ou "PL", que atua na Zona Oeste do Rio. O criminoso foi identificado após participar de uma ofensiva em que bandidos utilizaram uniformes e identificações da especializada para simular uma operação policial. Durante a captura, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo roubado com sinais identificadores adulterados.

A investigação aponta que o preso atuava como um dos responsáveis pelas invasões armadas e confrontos relacionados à disputa e à expansão territorial da organização criminosa. A narcomilícia é investigada por promover ações violentas na Zona Oeste da capital fluminense.

Um dos episódios investigados ocorreu na noite de 4 de julho deste ano, quando indivíduos armados com fuzis e usando equipamentos táticos foram flagrados com uniformes e identificações da Draco. O objetivo dos criminosos era conferir aparência de operação policial a uma movimentação criminosa relacionada à disputa por territórios.

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A partir da análise de imagens e de diligências de inteligência, os policiais identificaram o preso como um dos participantes da ação em menos de 48 horas. O trabalho investigativo prosseguiu até a localização e captura do homem nesta quinta-feira.

Durante a prisão, os agentes apreenderam uma pistola de uso restrito e um veículo de luxo identificado como produto de roubo, que circulava com sinais identificadores adulterados. A origem do automóvel e as circunstâncias relacionadas à posse do armamento também serão apuradas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos nas ações armadas, esclarecer a dinâmica dos confrontos e responsabilizar os integrantes da organização criminosa.