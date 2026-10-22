Polícia do Rio recebe fuzis antidrones para combater o crime organizado no Estado do Rio

Resultado de um investimento de R$ 5 milhões, esses fuzis são capazes de interromper a frequência de sinais numa distância de até três quilômetros - Foto: Divulgação/PMERJ

Resultado de um investimento de R$ 5 milhões, esses fuzis são capazes de interromper a frequência de sinais numa distância de até três quilômetros - Foto: Divulgação/PMERJ

As duas principais forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro – Polícia Militar e Polícia Civil – receberam na tarde desta quinta-feira (22/10) os primeiros exemplares do fuzil Jammer Anti Drone, entregues por representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Resultado de um investimento de R$ 5 milhões, esses fuzis são capazes de interromper a frequência de sinais numa distância de até três quilômetros e, assim, neutralizar o sobrevôo de aeronaves remotamente pilotadas por criminosos.

Durante a entrega dos equipamentos, policiais militares e policiais civis receberam instruções para utilizar com segurança os fuzis anti drones. A instrução foi ministrada por especialistas do MJSP, que integram o escritório anti-facção, instalado pelo governo federal no Rio de Janeiro, como uma das etapas para combater, em conjunto com as forças de segurança locais, o crime organizado no estado e a ocupação territorial. A experiência, em breve, será replicada em outras unidades da federação, iniciando por São Paulo, Bahia e Ceará.

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A aquisição dos fuzis anti drones é uma resposta à utilização cada vez mais freqüente de aeronaves remotamente pilotadas por criminosos. Além de empregá-los para monitorar manobras de forças de segurança e de grupos de facções rivais, os criminosos já estão utilizando drones para transportar armas, drogas e até lançar granadas.

Durante a entrega dos equipamentos, policiais militares e policiais civis receberam instruções para utilizar com segurança os fuzis anti drones | Foto: Divulgação/PMERJ

O fuzil Jammer Anti Drone, também chamado popularmente de “bazuca antidrone”, é um dispositivo que não dispara balas ou projéteis, mas sim ondas de radiofrequência e sinais eletromagnéticos.